Vigo inaugura la humanización de Lepanto: "Es un hito, representa una forma diferente de ver la ciudad"

Fin a las obras de la calle Lepanto. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha inaugurado este viernes la humanización de esta emblemática vía olívica, que conecta el centro urbano con las estaciones de tren y bus y la autopista AP-9.

"La humanización de Lepanto es un hito porque acaba con la época en la que Vigo asumía un scalextric en el centro", ha afirmado el regidor socialista ante los medios de comunicación. Caballero considera la reforma "excepcional" y considera que representa "una forma diferente de ver la ciudad".

El alcalde ha puesto en valor el alcance de la transformación de Lepanto, ya que completan la mejora de todo el entorno, tras la construcción del túnel de acceso a la AP-9 y la reordenación de la plaza de la Estación. "La calle es completamente diferente", ha recalcado.

Entre otras actuaciones, las aceras han sido ampliadas y la calle cuenta con una nueva red de servicios, 19 nuevas farolas, 22 árboles, nuevos bancos y papeleras. De esta forma, el gobierno local ha asegurado se trata de "uno de los grandes símbolos de la transformación de la ciudad".

Durante la inauguración, Caballero ha incidido en que las mejoras inauguradas ponen fin a medio siglo de historia de una calle que llegó a estar seccionada por el famoso scalextric, que nunca se llegó a utilizar.

Por otro lado, el regidor olívico ha avanzado que la Xunta de Goberno ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación para el nuevo acceso al colegio Párroco don Camilo, en San Andrés de Comesaña. Esta actuación cuenta con una inversión de 400.000 euros.