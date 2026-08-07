Trasladan a un centro médico a un paciente psiquiátrico que se atrincheró en su casa de Redondela (Pontevedra)

Un paciente psiquiátrico de Redondela (Pontevedra) se atrincheró este jueves en su casa con un cuchillo. Finalmente, fue trasladado a un centro médico tras la rápida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Un particular alertó al 112 Galicia de la situación, que tuvo lugar sobre las 11:00 horas en la zona de Cesantes. Hasta el punto se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios del 061.

El varón, que tenía antecedentes, permaneció durante horas atrincherado en su casa, aunque finalmente se pudo saber que estaba solo. Después de varias horas, el personal médico consiguió trasladarlo para su valoración, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.