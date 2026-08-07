Las seis tareas pendientes para que el nuevo barrio de Vigo obtenga la luz verde ambiental

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes el informe ambiental estratégico (IAE) del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Lavadores, donde la Xunta planea construir sobre 1.400 viviendas. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade no prevé efectos negativos si se cumplen seis condiciones.

De esta forma, el promotor —el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)— deberá atender los requerimientos del órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente para llevar adelante la construcción de 1.454 viviendas.

Estas tareas son la conclusión de la fase de consultas, en la que participaron el Instituto de Estudos do Territorio, la Dirección Xeral de Patrimonio y el Concello de Vigo. Las tres instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la ordenación urbanística, la protección patrimonial y los efectos adversos en cuanto a movilidad y emisiones acústicas.

Cabe recordar que el proyecto también cuenta con oposición vecinal. Tal y como informó Treintayseis a principios de julio, vecinos de Lavadores han denunciado la falta de información por parte de la Xunta, así como el bajo valor de las indemnizaciones ante la futura expropiación para construir el nuevo barrio de Vigo.

Seis tareas pendientes

En primer lugar, el informe (ver PDF) firmado por el subdirector xeral de Avaliación Ambiental, Alejandro Carrera López, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría Moreno, indica que el IGVS deberá "asegurar a máxima integración posible entre os tecidos existentes e o novo desenvolvemento proxectado".

Así, se argumenta que las nuevas edificaciones deberán adecuarse a la "configuración volumétrica e integración paisaxística". Es decir, se deben evitar "cambios bruscos de altura e/ou tipoloxía" de los edificios.

El órgano autonómico también considera que el PIA debe minimizar los efectos sobre el conjunto parroquial de Santa Cristina de Lavadores. En este sentido, recuerda que la propuesta debe de buscar mantener la visibilidad de la iglesia cara el valle y viceversa.

Iglesia parroquial de Santa Cristina de Lavadores, Vigo Concello de Vigo

El tercer y cuarto punto ponen el foco sobre la necesidad de incorporar un estudio acústico en el proyecto, así como incluir la "zonificación acústica" del ámbito. El PIA debe cumplir con la normativa autonómica referente a los objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Por otro lado, el IGVS deberá incorporar un estudio de evaluación de movilidad, "valorando o incremento potencial dos desprazamentos provocados e a capacidade de absorción dos viarios e os sistemas de transporte". La crítica del Concello al PIA se centró en este apartado.

Por último, el informe indica que se debe garantizar la "adecuada conexión" del PIA con los sistemas existentes de abastecimiento de agua y de saneamiento, así como la "renovación, ampliación o refuerzo" de las redes existentes "conforme ás consideracións recollidas no informe emitido pola empresa concesionaria do servizo".