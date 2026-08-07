Remolcada una embarcación en la ría de Vigo tras quedar a la deriva cerca de la isla de San Simón

Remolque de una embarcación en las proximidades de la isla de San Simón Salvamento Marítimo

Susto en la ría de Vigo. Salvamento Marítimo ha tenido que remolcar una embarcación que se quedó a la deriva en las proximidades de la isla de San Simón.

Según ha apuntado el servicio de emergencias marítimas, el suceso ocurrió en la tarde de este jueves. La nave se quedó sin motor, por lo que necesitó ayuda para regresar a puerto.

En concreto, como recoge Europa Press, el buque Salvamar Mirach, movilizado por el Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo, la remolcó hasta el puerto de Punta Lagoa.