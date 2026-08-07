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Remolcada una embarcación en la ría de Vigo tras quedar a la deriva cerca de la isla de San Simón
La embarcación Zync se quedó sin motor en la tarde de este jueves, precisando el remolque de Salvamento Marítimo para volver a puerto
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Susto en la ría de Vigo. Salvamento Marítimo ha tenido que remolcar una embarcación que se quedó a la deriva en las proximidades de la isla de San Simón.
Según ha apuntado el servicio de emergencias marítimas, el suceso ocurrió en la tarde de este jueves. La nave se quedó sin motor, por lo que necesitó ayuda para regresar a puerto.
En concreto, como recoge Europa Press, el buque Salvamar Mirach, movilizado por el Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo, la remolcó hasta el puerto de Punta Lagoa.
Embarcación Zync se quedó ayer por la tarde sin motor, cerca de la isla de San Simón. Salvamar Mirach, movilizada por CCS Vigo, la remolcó a puerto Punta Lagoa. #SeguridadNáutica pic.twitter.com/0WZnC454xh— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 7, 2026