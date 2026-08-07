La odisea de encontrar gafas homologadas para ver el eclipse en Vigo: "Se nos agotaron en nada"

Cuenta atrás para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Muchos vecinos y vecinas de Vigo apuran estos últimos días para conseguir las gafas homologadas y disfrutar del fenómeno astronómico del siglo en Galicia, pese a que farmacias y ópticas se han quedado sin existencias ante la alta demanda.

"¿Tenéis gafas para ver el eclipse?". Esta es la "pregunta del millón" que reciben desde hace unos días las farmacias y las ópticas de Vigo. A falta de menos de una semana para el eclipse solar que ensombrecerá gran parte de Galicia, muchos vigueses y viguesas aún no cuentan con las gafas homologadas para observar el evento.

Así lo confirman varias ópticas y farmacias del centro de la ciudad consultadas por Treintayseis. "Nosotros ahora ya no tenemos. Nos empezaron a preguntar por ellas hace cuatro meses o así, ya con mucha antelación", asegura María, auxiliar en Óptica 3.

Ópticas y farmacias recibieron lotes pequeños, que no han alcanzado para satisfacer la demanda. "Los proveedores fueron sirviendo muy a cuentagotas, porque están muy demandadas. Se nos agotaron en nada (...) Ahora, a última hora, ya no hay manera de conseguir", asegura esta trabajadora.

Situación similar describen los trabajadores de General Optica: "Mandaron muy poquitas, se agotaron en muy poquito tiempo". Ambos establecimientos, además, afirman que en los últimos días han recibido a bastantes más vecinos preguntando por gafas homologadas. "Estos días está todo el mundo detrás de ellas", afirma Araceli Rolán, de la Farmacia Migueles Negreira.

Las gafas no les supone una venta relevante a las ópticas, que se las fueron ofreciendo a sus clientes con la compra de otro tipo de lentes. "Cuando estábamos con un cliente de siempre, le preguntábamos si las iba a utilizar, si iban a ver el eclipse. (...) A cada familia le ibas dando en función de los que nos quedaba, las regalábamos", explica María.

"Priorizamos a nuestros clientes", confirma la auxiliar de Óptica 3, que recuerda que las gafas deben estar homologadas, así como es preciso seguir las instrucciones de uso para evitar daños en la retina. "La radiación ultravioleta que tiene es muy grande y puede perjudicarte. Te puede dejar ciego", incide.

Recomendaciones de expertos

Utilizar las gafas adecuadas es fundamental para evitar daños graves en la retina. Mientras el sol no esté cubierto, no se debe mirar directamente a él sin ellas. Deben llevar marcado el CE, con la ISO 12312-2", explicó a Quincemil el oftalmólogo Carlos Gutiérrez Amorós.

En esta línea, el óptico-optometrista y directivo de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Álex Dubra, advierte de que "la retina no tiene sensores del dolor. Se puede estar quemando por la luz del sol y no vamos a sentir dolor y tampoco calor, por lo que no nos vamos a dar cuenta".

Además, cabe mencionar que no se debe observar el sol con las gafas más de tres minutos. "Yo recomiendo no hacerlo más de un minuto, mientras esté el eclipse parcial. Solo hay una excepción, cuando está la franja de eclipse total, que se podría mirar sin gafas, pero es arriesgado", sugiere Carlos Gutiérrez.

Colectivos más vulnerables como niños y niñas o personas mayores deben extremar sus precauciones. Las mascotas también pueden sufrir daños irreparables en su visión en caso de observar el eclipse, por lo que también recomiendan el uso de gafas para animales si les acompañan a ver el fenómeno astronómico.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: