Evacuado en helicóptero un hombre tras caer a una piscina vacía en Crecente (Pontevedra)

Un hombre tuvo que ser evacuado este viernes en helicóptero al Hospital de Vigo tras sufrir una caída en una piscina vacía en el municipio pontevedrés de Crecente.

El accidente se produjo sobre las 15:30 horas en la localidad de Filgueira, según informó el 112 Galicia. Un particular alertó a la central de emergencias de que el hombre había sufrido un golpe en la cabeza y se encontraba inconsciente. Poco después, los servicios de emergencias fueron informados de que había recuperado la consciencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó su helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de agentes de la Guardia Civil y miembros del GES de Ribadavia.

El herido fue finalmente evacuado por vía aérea al Hospital de Vigo. Por el momento no han trascendido más datos sobre su identidad ni sobre el alcance de las lesiones sufridas.