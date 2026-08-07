Establecidos los servicios mínimos de la huelga de transporte de viajeros que afecta al sur de Vigo

La Xunta de Galicia ha publicado este viernes los servicios mínimos de la huelga convocada por el comité de empresa de Subus Grupo de Transporte S.L.. El paro afecta al contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de las comarcas del Baixo Miño y sur de Vigo.

Esta compañía es una de las que participa en la UTE concesionaria de los trayectos de la zona. El gobierno gallego ha recordado que estos servicios tienen un carácter "esencial" para la ciudadanía, ya que suponen una herramienta "básica" para el ejercicio de otros derechos como el de libre circulación dentro del territorio nacional.

Como recoge Europa Press, la huelga se llevará a cabo los días 7, 14 y 28 de agosto. Durante estas jornadas, deberán respetarse los servicios mínimos.

En el caso de los trayectos de longitud inferior a 25 kilómetros, se establece como servicios mínimos el 50% de las expediciones existentes en las franjas horarias de la primera y última hora del día —de 6:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas—.

En las expediciones no integradas de longitud superior a veinticinco kilómetros, con origen o destino en alguna de las siete ciudades, se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14:00 horas y posterior a las 18:00 horas.