Detenida en Vigo una mujer por agredir a su pareja e intentar golpear a una agente de la Policía Local

La Policía Local de Vigo detuvo el pasado miércoles a una mujer por agredir a su pareja. La supuesta agresora fue detenida como autora de un presunto delito de violencia doméstica.

Así lo ha informado el cuerpo policial, que recibió el requerimiento de un hombre de 29 años de edad el pasado miércoles 5 de agosto a las 19:45 horas. Tras la solicitud de presencia policial, los agentes se desplazaron a la calle Vista Alegre.

A su llegada, comprobaron que el hombre permanecía encerrado en una habitación de su vivienda. Este manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, quien bajo los efectos del alcohol había comenzado a agredirle físicamente.

Ante esta situación, el hombre decidió encerrarse en un dormitorio, desde donde llamó al 092. Además, los agentes comprobaron que la víctima presentaba una herida con sangre en la mejilla izquierda, causada durante la agresión.

Los policías observaron en el interior de la vivienda varios objetos rotos y esparcidos por el suelo e intentaron calmar a la mujer. Esta presentaba un "estado de gran alteración y una actitud marcadamente agresiva", que la llevó a intentar agredir a un agente.

En consecuencia, se procedió a su detención como presunta autora de un delito de violencia doméstica, siendo trasladada a dependencias policiales. La supuesta agresora queda ahora a disposición de la autoridad judicial.