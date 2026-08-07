La Deputación envía una carta a Xunta, Concello y Aena para "comenzar la urgente reparación" de Peinador

La vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha remitido este viernes una carta a Aena, Xunta de Galicia y Concello de Vigo. El ente provincial busca un pacto por el aeropuerto de Peinador ante el "fracaso evidente" de la "política aeroportuaria descoordinada".

La misiva está dirigida al director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca; al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; y al alcalde de Vigo, Abel Caballero. En ella, Sánchez señala que el ente provincial ha expresado su voluntad para conseguir la "mayor operatividad posible" de Peinador.

La vicepresidenta ha valorado como "un excepcional punto de partida" los casos de negocio estudiados por Aena "para revertir la crítica conectividad" de la terminal. "Vigo precisa nueva vías de potenciación de Peinador ante el fracaso evidente que supuso adoptar una política aeroportuaria descoordinada", ha advertido.

El ente provincial considera una "prioridad estratégica" para los intereses de los sectores turístico, empresarial y "para la población de la provincia de Pontevedra en general" que Peinador tenga mayor conectividad.

Tomando como referencia el "modelo expuesto por Aena", la Deputación anunció una inversión de 200.000 euros por cada nuevo vuelo establecido en Peinador. Así, con el objetivo de "seguir avanzando en esta propuesta", Luisa Sánchez ha ofrecido a las tres administraciones un 'Pacto por Peinador'.

En consecuencia, la vicepresidenta provincial ha solicitado a las administraciones una "reunión de trabajo en la que concretar estos aspectos y conseguir la potenciación del aeropuerto de Vigo".

Caballero: "Nos retrasaron casi un año"

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Caballero ha afirmado que la Deputación y la Xunta tiene que "responder por la responsabilidad" de dilatar su apoyo al aeropuerto de Vigo. "Nos retrasaron casi un año", ha aseverado el regidor olívico.

El alcalde ha recordado que su gobierno lleva pidiendo desde "otoño del año pasado" que Xunta y Deputación paguen a tercios con su gobierno la llegada de nuevas conexiones para Peinador. "Lo llevamos al pleno más de tres veces. (...) Su posición fue: no vamos a pagar vuelos", ha incidido.

"Esto tenía que estar ya operativo", ha añadido Caballero, quien celebró "torcer el pulso" a la Deputación. Además, ha asegurado tener "ya muy avanzada la negociación, y casi finiquitada, con compañías aéreas", por lo que reclama a la Xunta que aporte la misma cantidad que la administración local y el ente provincial.

"Podríamos firmar hoy mismo con la compañía y no se puede hacer porque ellos lo están retrasando", ha denunciado el alcalde, que ha calificado de "modelo de éxito" la política aeroportuaria municipal —que apuesta por pagos a las compañías y no por la promoción en destino que propone Xunta y Deputación—.