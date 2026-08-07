Una colisión entre cinco coches provoca retenciones en la salida de la AP-9 en Vigo

Los túneles de A Madroa vuelven a ser escenario de una nueva colisión de tráfico en Vigo. Un accidente entre cinco coches ha provocado retenciones y tráfico lento en la autopista AP-9 a primera hora de la tarde de este viernes.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 15:35 horas. Entonces, Emerxencias tuvo constancia de este accidente, en el que se vieron involucrados unos cinco coches.

En concreto, fue en el punto kilométrico 154 de la AP-9 en dirección Pontevedra y ninguno de los conductores implicados resultó herido.

Hasta allí se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera para auxiliar a los conductores y tratar de desatascar la vía, que a esta hora continúa con colas.