Atropellan en Vigo a un hombre con muletas cuando cruzaba un paso de peatones

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este viernes tras ser atropellado en un paso de peatones en Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en una de las rotondas de Baixada ao Vao, en la zona de Coruxo.

Allí, un vehículo habría atropellado al varón, que cruzaba con muletas en un paso de cebra y quedó tendido en el suelo.

Hasta el punto se desplazaron los servicios de emergencias, incluyendo el 061 Galicia, que atendió al herido, mientras que varios vecinos se aproximaron a prestar auxilio al hombre en un primer momento.