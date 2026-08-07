Una alerta de incendio obliga a desalojar el edificio de Correos en Vigo

Una alerta por un incendio originado en un cuadro eléctrico en un edificio de Correos en Vigo obligó este jueves a desalojar el inmueble. Según fuentes del 112 Galicia, ninguna persona resultó afectada.

Tal y como ha informado Europa Press, fue un particular quien se puso en contacto con la central de emergencias tras detectar que había saltado una alarma de incendios. Señaló también que olía a quemado y había humo en el edificio de Praza de Compostela.

Así, los operadores del 112 dieron aviso a los bomberos de Vigo y a la Policía Nacional. Ya en el lugar, los servicios de emergencias desalojaron el establecimiento y el resto del edificio.

Al finalizar el dispositivo, los bomberos confirmaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias que se trataba de humo que provenía de un cuadro eléctrico.