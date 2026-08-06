Vigo activa una inversión de 47.000 euros para reparar las aceras dañadas por el temporal

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado una inversión de 47.000 euros para reparar las aceras de la ciudad. La corporación defiende que los daños que presentan las baldosas y los pavimentos se deben al temporal del pasado invierno.

Según ha avanzado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación, el Concello ejecutará más de 600 intervenciones por la vía de urgencia para reparar los "desperfectos" que presentan las aceras de la ciudad a causa de los temporales.

Caballero ha explicado que el contrato aprobado cuenta con una inversión de 47.000 euros que puede ser ampliada. El objetivo municipal es eliminar las baldosas y reponer el pavimento dañado por el mal tiempo del último invierno.

El alcalde socialista ha recordado que su gobierno activó hace meses un plan de asfaltado en 372 calles de la ciudad, así como ha destinado un millón de euros a reparar muros de contención en diversas localizaciones. ""Podemos acelerar todas estas obras porque tenemos financiación", ha afirmado.