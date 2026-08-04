Vigo inicia las obras de la nueva calle Soutomaior, en el barrio de Coia

Abel Caballero, durante su visita a las obras de la calle Soutomario, en Vigo S.P.

Vigo continúa las humanizaciones en el barrio de Coia. Este martes ha sido el turno de la calle Soutomaior, cuyas obras han iniciado con la presencia del alcalde, Abel Caballero.

La obra cuenta con una financiación de 331.3411,48 euros y será realizada por Citanias Obras Y Servicios SLU. Debido a la actuación, la calle estará cerrada al tráfico desde este lunes hasta el 15 de febrero de 2027.

El Concello ha invertido 1.720.000 euros en la humanización de varias calles del entorno de Coia: Tomiño, Cuntis, Pontecesures y Mondariz. Todas estas vías estarán cerradas al tráfico durante los próximos meses y se reabrirán entre noviembre y enero del próximo año.

Estas intervenciones suceden más de un año después de las manifestaciones de varios vecinos de la Rúa Caldas de Reis ante el "abandono" que sufre esta vía de sentido único. El gobierno municipal aún no ha anunciado la mejora de esta calle.