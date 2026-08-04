Un motorista de 60 años resulta herido tras chocar con un coche en la parroquia viguesa de Valladares

Un motorista de 60 años ha resultado herido muy grave este martes tras impactar contra otro vehículo en Vigo. El conductor, de 60 años de edad, circulaba por la parroquia de Valladares en el momento del accidente.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 14:00 horas en el punto kilométrico 3.5 de la PO-330. Allí, un vehículo 'pick-up' habría impactado contra una motocicleta, quedando herido el conductor de la misma.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos, aunque la persona estaba liberada y accesible.

Fuentes presenciales han indicado que hasta dos ambulancias tuvieron que atender en la propia carretera al varón, que estaba totalmente ensangrentado. El herido tuvo que ser trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, tras acudir al punto la UVI móvil con base en Mos.