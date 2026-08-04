Los miradores de Vigo y alrededores desde donde observar el eclipse del 12 de agosto

La cuenta atrás para el eclipse que impondrá la oscuridad en gran parte de la Península Ibérica ha comenzado. Aunque en Vigo no será total, la luna cubrirá alrededor del 99% del disco solar, todo un acontecimiento único que ningún vecino ni vecina se quiere perder.

Por ello, es necesario preparar con antelación la observación de este fenómeno astronómico que Galicia no vive desde hace más de un siglo. Será el próximo 12 de agosto, si el tiempo meteorológico lo permite, cuando la luna cubra el 99% del sol en la Ría de Vigo.

Conocer el lugar de observación es fundamental para disfrutar de una experiencia óptima. Desde el Consello da Cultura Galega han recordado que la movilidad y los desplazamientos de la población son uno de los mayores retos para las administraciones, por lo que la planificación es fundamental.

El organismo autonómico recomienda "evitar los desplazamientos si las personas tienen sus viviendas en las zonas de totalidad del eclipse". De moverse, "conviene viajar con aprovisionamiento" para evitar la saturación de los servicios de camino al destino.

Eclipse solar Wirestock

La playa de Samil y el litoral olívico serán, sin duda, un lugar privilegiado desde el que observar el eclipse. Miles de vigueses y viguesas, así como viajeros, se acercarán a este enclave en busca de la mejor panorámica con las Islas Cíes y el eclipse de fondo.

Los múltiples miradores que rodean Vigo y su comarca pueden ser una alternativa para observar este fenómeno astronómico y evitar las aglomeraciones de la ciudad. Desde Baiona hasta Redondela, se podrá seguir en directo el eclipse, que sucederá sobre las 20:30 horas.

O Castro

Vistas desde O Castro, en Vigo. shutterstock

Tras la exclusión del Monte da Guía del listado de emplazamientos autorizados para contemplar el eclipse, O Castro se sitúa como el principal mirador olívico desde el que observar el eclipse. Junto al paseo de Bouzas y la playa de Samil, será el principal mirador de la ciudad.

Cabo Estai

Cabo Estai en la parroquia de Oia, en Vigo. Minube

Según informó el alcalde Abel Caballero,

Monte Alba

Vistas de Vigo desde el Monte Alba. Wikipedia

Cabo Home

Faro de Cabo Home. Shutterstock

Miradoiro do Campo de Rata

Mirador de Campo da rata Cedida

Miradoiro do Maúxo Grande

Miradoiro do Maúxo Grande Concello de Vigo

Monte dos Pozos

Vista panorámica desde el Monte dos Pozos vigo.org Valadares (Vigo)

Miradoiro de Monteferro

Vista de las Islas Estelas y, al fondo, las Islas Cíes. Cedida

Miradoiro de Cabo Silleiro

Atardecer en Cabo Silleiro Shutterstock

Miradoiro de Cortelliño