Vecinos de Teis, sobre el Vigo Arena: "No nos oponemos, pero el proyecto necesita adecuarse al barrio"

Un recinto de conciertos completamente insonorizado con un aforo de entre 15.000 y 16.000 personas que sirva de referencia para Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Así es el proyecto que persigue el Vigo Arena y que recientemente, ha trasladado su construcción desde el barrio de Navia hasta el de Teis.

Tal y como anunció el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en este mes de julio, el recinto se levantará en la zona de Guixar, en los terrenos situados entre el colegio Santiago Apóstol y las calles Foxos y Santa Tegra. La parcela, de unos 10.000 metros cuadrados, pasará a ser de titularidad municipal una vez que el Consorcio de la Zona Franca desarrolle la promoción de viviendas de alquiler asequible prevista en el ámbito. Sobre ese terreno se construirá un edificio con un aforo de entre 15.000 y 16.000 personas.

Asimismo, el alcalde ha explicado que el pabellón aprovechará la orografía del terreno para quedar prácticamente enterrado y completamente cubierto. De este modo, la cubierta se transformará en una plaza pública de 10.000 metros cuadrados, inspirada en el modelo de la estación Vialia, con zonas verdes, espacios de paseo y áreas de estancia para la ciudadanía. Además, ha destacado que el recinto estará totalmente insonorizado gracias a su diseño y que su arquitectura será "de vanguardia", desarrollada por estudios de reconocido prestigio europeo.

En cuanto a la movilidad, Caballero ha indicado que el Vigo Arena será accesible a pie desde distintos puntos de la ciudad, dispondrá de un aparcamiento de alrededor de 1.500 plazas y contará con paradas de autobús en las inmediaciones.

Sin embargo, las actuaciones anunciadas por Caballero, no terminan de convencer a los vecinos de Teis. Quienes mejor conocen las características y la orografía de la zona muestran su preocupación por cuestiones como la seguridad, la movilidad y el riesgo de inundaciones que presenta el terreno elegido para albergar el futuro Vigo Arena.

Desde la Asociación de Vecinos de Teis prefieren mantener la cautela antes de posicionarse de forma definitiva sobre el proyecto. Aseguran que todavía no disponen de toda la información necesaria para valorar en profundidad una infraestructura de estas dimensiones y consideran que aún quedan muchas incógnitas por despejar. Con todo, dejan claro que no se oponen frontalmente a la iniciativa y reconocen que un recinto de estas características podría tener un impacto positivo en la economía y el comercio del barrio.

No obstante, insisten en que existen varios aspectos que consideran imprescindibles abordar antes de seguir adelante.

Una de las principales preocupaciones es la ubicación del recinto. Según explican, se trata de una zona con un elevado riesgo de inundaciones debido a la propia orografía del terreno. "Julián Estévez se inunda todos los años y, al tratarse de un recinto semienterrado, existe el riesgo de que también se inunde", advierten, señalando este como uno de los principales inconvenientes del proyecto.

A ello suman las dudas sobre los accesos y la capacidad de la red viaria para absorber el volumen de tráfico que generará el futuro pabellón. Los vecinos recuerdan que el recinto estará rodeado de calles "muy estrechas", con la excepción de la avenida de Julián Estévez, que sería, a su juicio, la única vía con capacidad para canalizar la entrada y salida de miles de personas.

"Él dice que la gente va a llegar a pie. ¿A pie desde dónde? ¿Desde León, desde Asturias, desde Castilla y León o desde el norte de Portugal? También habrá 1.500 plazas de aparcamiento y toda esa gente llegará en coche. La única vía de entrada y salida es Julián Estévez", señalan desde la asociación.

En este sentido, alertan de que la falta de aparcamiento es ya uno de los principales problemas de Teis y consideran que la llegada del Vigo Arena podría agravar aún más una situación que califican de complicada. "Va a generar muchas molestias para los vecinos. Va a ser un caos porque el resto de viales no tienen capacidad para desalojar un recinto de estas características", critican.

"Nosotros no nos oponemos, pero sí queremos poner sobre la mesa estos inconvenientes y pedir más información", resumen desde la asociación vecinal.

Pese a estas reservas, la Asociación de Vecinos de Teis tiende la mano al Concello y apuesta por mantener una vía de diálogo abierta con el Gobierno municipal. Consideran que sería "ideal" establecer un canal de comunicación permanente que permita trasladar las inquietudes de la vecindad y conocer con detalle cómo afectará el futuro Vigo Arena al desarrollo del barrio.