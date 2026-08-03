Una conductora herida tras una colisión entre dos coches en Gondomar (Pontevedra)

Una conductora ha resultado herida en la tarde de este lunes en la localidad pontevedresa de Gondomar tras producirse una colisión entre dos coches.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 17:00 horas en el punto kilométrico 14 de la PO-331, a su paso por la parroquia de Vincios.

Allí, dos vehículos habrían colisionado, resultando herida la conductora de uno de los mismos.

Testigos presenciales han indicado a Europa Press que la joven presentaba heridas de consideración, con abundante sangre en la zona.