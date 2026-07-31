Reabren al baño las tres playas de Baiona (Pontevedra) tras confirmarse la buena calidad del agua

Las playas de Ribeira, Santa Marta y A Ladeira vuelven a estar abiertas al baño después de que los resultados de las nuevas analíticas confirmasen que las aguas de los tres arenales vuelven a alcanzar la calidad excelente.

A la vista de estos resultados, el Concello ha procedido a retirar la prohibición temporal del baño establecida como medida preventiva y a restablecer la normalidad en las tres playas, donde ondearán nuevamente las banderas verdes.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Concello agradece la comprensión mostrada por vecinos y visitantes durante estos días y destaca que las medidas adoptadas respondieron en todo momento a criterios de prevención y protección de la salud pública, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.