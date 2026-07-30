Los sitios en los que se podrá ver el eclipse parcial en Vigo y el lugar que está prohibido

Este verano se vivirá uno de los fenómenos meteorológicos que ocurren muy pocas veces en la historia. Concretamente, ha tenido que pasar más de un siglo para que Galicia pueda contemplar, literalmente, un eclipse de sol.

La fecha ya está agendada en el calendario: Será el próximo 12 de agosto, si bien no en todos los lugares el sol se cubrirá por completo. Parece que Vigo será uno de esos puntos en los que el fenómeno será parcial, pero seguro que buena parte de los ciudadanos querrá vivirlo en primera persona.

El eclipse ocurrirá, según los expertos, entre las 19:30 horas y las 21:30 horas. Para entonces, y a pesar de que todavía faltan unas dos semanas, los preparativos ya han empezado: Desde la venta o reparto de las gafas idóneas para vislumbrar este fenómeno, hasta la difusión del listado de puntos desde los que será seguro verlo. Eso sí, la Xunta ha determinado un enclave en la urbe olívica en el que no será posible.

Se trata del Monte da Guía que, pese a ser uno de los lugares más altos y, presumiblemente, óptimos para asistir a este tipo de eventos, ha sido descalificado por parte de las autoridades competentes. A Guía está incluido en un listado provisional de 29 emplazamientos que no cuentan con el visto bueno para contemplar el fenómeno. En este sentido, no ha reunido los requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones. Ha sido la Xunta la encargada de remitir esta información a la Delegación del Gobierno, tras haberla recibido de los ayuntamientos.

Desde la Delegación del Gobierno remarcan que es "imprescindible" respetar los puntos de exclusión.

Los puntos permitidos

Los puntos permitidos en toda la comunidad son, por el momento, 85, 15 en la provincia de Pontevedra. En ellos será necesario gestionar cuestiones alusivas a la concentración de personas, movilidad y el tráfico. También al riesgo de incendios, a las posibles limitaciones de cobertura móvil y a la atención adecuada a visitantes nacionales e internacionales.

En Vigo y entorno son, según expuso Abel Caballero este miércoles, Monte Alba, Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil y mirador Paseo de Alfonso.

Vistas desde el mirador del Monte do Castro Shutterstock

Actividades paralelas en Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, recordó este miércoles que paralelamente al evento se están organizando distintas actividades desde Vigo Nature. Lo anterior con el objetivo de "saber, conocer y poder presenciar" el evento. Son, en total, 40 las actividades divulgativas que se están desarrollando al amparo del Concello de Vigo de una hora de duración: "Se trata de preparar a la ciudadanía ante los riesgos de mirar directamente al sol, sin daño ocular", remarcó Caballero, quien recordó que, tras estas sesiones, se entregan a los participantes gafas homologadas. En este sentido, se entregarán más de 5.000. "No valen radiografías. El daño y las consecuencias de observar el eclipse sin las gafas adecuadas pueden ser muy severas", concluyó.