El PP advierte de que a Rúa do Pazo, en Bouzas, seguirá parcheada siete meses más

El PP de Vigo, a través de su presidenta, Luisa Sánchez, ha acusado a Abel Caballero, regidor olívico, de "estar más pendiente de empezar a colocar las luces de Navidad en pleno verano que de hacer un seguimiento exhaustivo de las obras y reaccionar a tiempo ante los imprevistos".

Lo anterior por el retraso en la culminación del proyecto de reforma de a Rúa do Pazo, en el casco antiguo de Bouzas. Los "populares" hablan de "fallida humanización" y de "la crónica de un fracaso anunciado". También de la pérdida de un montante de 350.000 euros procedentes de los fondos Next Generation, concedidos por la Xunta para esta actuación -el 90% del total del presupuesto de la obra-.

La portavoz municipal del PP vigués ha recordado que la empresa constructora "comunicó la imposibilidad de terminar las obras el pasado 17 de marzo, solicitando entonces la resolución de su contrato. Pues bien, este Gobierno Local ha tardado más de 4 meses en hacerlo, cuando la ley obliga a cumplir este trámite en un plazo máximo de tres meses".

Para la presidenta local, este paso administrativo, aprobado el pasado viernes en Xunta de Goberno Local, llega "extremadamente tarde" y "tras meses de parálisis de facto y después de conocerse los graves problemas de insolvencia que arrastraba la adjudicataria".

Sánchez ha acusado al equipo de Caballero de una "falta de fiscalización" que ha terminado por "dejar el corazón histórico de Bouzas con una imagen pésima, y con los vecinos quejándose desde hace meses".

"Ahora nos vienen con un nuevo procedimiento administrativo para retomar las obras que, reconocen, no estará listo, como muy pronto, hasta febrero. Es decir que, como mínimo, a Rúa do Pazo seguirá parcheada otros 7 meses hasta que las máquinas puedan volver al lugar para continuar con las obras, que no estarán terminadas antes de un año". Así, han lamentado que "los vecinos de Bouzas seguirán sufriendo los inconvenientes de una obra que debería haber terminado el pasado mes de noviembre, al tiempo que todos los vigueses acabarán pagando de su bolsillo los 350.000 euros del pufo que nos va a dejar este Gobierno de Caballero por perder los fondos Next Generation. A lo que habrá que sumar el sobrecoste de la obra", han concluido.