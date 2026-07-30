La playa da Fontaíña, en Vigo, estrena pasarela de madera: "Es amplia y segura"

La playa de A Fontaíña, en Vigo, estrenó este jueves un nuevo paseo de madera en el que el Consistorio vigués invirtió 48.000 euros. Abel Caballero visitó el resultado de la intervención y mostró su satisfacción: "Es amplia, segura y se camina muy bien", destacó el regidor.

Esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio para la recuperación de todo el entorno de la Praia do Vao.

Caballero recordó que la anterior estructura se encontraba "muy deteriorada" y que la nueva se erigió "con madera", lo que le confiere un alto valor ecológico.