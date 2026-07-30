Buenas noticias para los chiringuitos de Vigo: Podrán recuperar sus conciertos

Buenas noticias para los chiringuitos de Vigo y para los bañistas que disfrutaban, a pie de playa, de sus conciertos. La reunión mantenida esta mañana entre Concello y responsables de los quioscos de Samil, Alcabre, ETEA, y A Fonte ha dado sus frutos y la previsión es que, tras varias semanas de interrupción por motivos burocráticos, estos emplazamientos vuelvan a celebrar conciertos en directo: Será, casi con toda seguridad, en agosto.

Según explicó a Treintayseis Víctor Fernández, uno de los hosteleros, en la reunión de esta mañana los interesados recibieron una serie de pautas para presentar la documentación requerida al propio Concello y a la Xunta -el Consistorio será el cauce para enviar los preceptivos documentos a la entidad autonómica-.

A priori, por medio de una declaración responsable y tras cumplimentar una serie de trámites en el departamento de Seguridad, se podría retomar la actividad de las actuaciones, eso sí, supeditada a inspecciones y revisiones. "Casi con toda seguridad podremos retomarlos en agosto. Tengo que decir que el Concello y, en este caso, Medioambiente, se lo ha trabajado para desatascar esta situación. Estamos contentos", ha dicho Fernández.

Comunicado del Concello

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Concello precisó que la concellería de Medioambiente y sus técnicos trasladaron hoy una "solución" a los representantes de los quioscos de las playas "que les permitirá desarrollar su ruta musical".

El departamento calificó de "razonable" la propuesta de las concesionarias basada en un calendario semanal previamente acordado con un máximo de dos actuaciones simultáneas en todo el litoral y manteniendo los lunes sin actividad en este sentido.

"Unha vez que a Xunta de Galicia trasladou publicamente que o Concello pode decidir que e como autoriza dita actividade, a administración local informou aos responsables dos quioscos da documentación necesaria para cumprir a normativa. Esta documentación será trasladada á Xunta de Galicia e vailles permitir obter os títulos habilitantes que devolverán a música ás praias da cidade en próximas datas", precisaron desde el Consistorio.