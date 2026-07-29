Vuelca un camión que transportaba piedra en la AP-9, a su paso por O Porriño (Pontevedra)

Un camión que transportaba piedra ha volcado en la AP-9, a su paso por O Porriño, dejando a su conductor herido. Además, el vehículo ha perdido toda su carga, aunque se encontraba fuera de la vía, según la información proporcionada por el 112 Galicia. En principio, no ha causado afecciones al tráfico relevantes.

Según recogió Europa Press, el siniestro ocurrió a las 09:10 horas en el kilómetro 168 de esta autopista, en sentido Tui. Un particular informó a la central de emergencias de que el camionero podía estar atrapado. Esta situación fue confirmada por los servicios de emergencias, dado que necesitó ser excarcelado por los Bomberos de O Porriño.

El dispositivo movilizado hasta el lugar del accidente lo completaron personal del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.