Susto en Ponteareas (Pontevedra): Un incendio calcina un galpón con motos y gasolina dentro

Gran susto el que se ha vivido en Ponteareas en las últimas horas, en donde ha ardido por completo un galpón en el que se almacenaban motos y gasolina. Los hechos ocurrieron en el lugar de A Amarela, en la parroquia de Moreiras.

En torno a las 20:00 horas del martes, varios particulares informaron a la central de emergencias de que veían salir mucho humo negro de un alpendre situado en el recinto de una vivienda, según recogió Europa Press.

En el operativo participaron el GES y la Policía Local de Ponteareas, además de la Guardia Civil y personal del distrito forestal de la zona.

Un incendio afecta a un pajar en Carballeda

Por otra parte, otro incendio ha afectado a un pajar localizado en Carballeda de Valdeorras (Ourense), en la parroquia de San Xusto. Finalmente, el galpón ha ardido por completo, derribándose el tejado. No obstante, ninguna persona ha resultado herida.

Un particular dio aviso al 112 Galicia en torno a las 20.00 horas, explicando que estaba ardiendo un pajar. La construcción almacenaba una "importante" cantidad de leña y en la zona había varias viviendas con riesgo de verse afectadas, según la central de emergencias.

De inmediato, el 112 alertó a los Bomberos y al GES de Valdeorras y a los agentes de la Guardia Civil. También se desplazó al punto una dotación del distrito forestal de la zona.