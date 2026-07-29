Se instala el primer tramo de malla para sostener la cubierta de la grada de Gol, en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este miércoles del estado de las obras en la grada de Gol, en Balaídos. Más concretamente, precisó que se había instalado el primer tramo de malla para sostener la cubierta del recinto.

Por otro lado, se están realizando las particiones de los espacios, trabajos de albañilería, carpintería, aislamiento y pavimentaciones, así como la instalación del saneamiento. Lo anterior se suma a la puesta a disposición de los usuarios de los 791 asientos iniciales de la grada para el inicio de la temporada.

La obra estará acabada a finales del año y la previsión es que esté operativa en 2027. Tendrá un aforo de más de 7.000 espectadores: "El Estadio de Balaídos tendrá 31.000 en su conjunto y, a efectos del mundial de 2030, se ampliará la Grada de Tribuna. Para totalizar los 43.000 espectadores que necesitamos para el Mundial, porque Vigo va a ser mundialista", concluyó Caballero.