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Cortada la A-52 en dirección Ourense tras incendiarse un vehículo en A Caniza

El vehículo ardió por completo, aunque el incendio ya ha sido sofocado y no se han registrado heridos

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La A-52 permanece cortada en el kilómetro 271, en sentido Ourense, tras incendiarse un vehículo a su paso por el municipio de A Caniza. Así lo ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Imagen de archivo de un bombero

Por otro lado, el 112 Galicia, consultado por Europa Press, ha detallado que el vehículo ardió por completo, aunque el incendio ya ha sido sofocado y no se han registrado heridos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Ribadavia.