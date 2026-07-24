La Xunta cede a Vigo la antigua estación de buses, pero Caballero sentencia: "No nos regalan nada"

La Xunta de Galicia ha ofrecido al Concello de Vigo la cesión gratuita de los terrenos y el inmueble de la antigua estación de autobuses, situada en la Avenida de Madrid, pero el alcalde Abel Caballero ha querido dejar claro que no se trata de una "una cesión magnánima" ya que es de propiedad municipal una vez que ha dejado de tener el uso acordado. "No nos regalan nada", ha sentenciado.

El ofrecimiento de la parcela, que se encuentra en un ámbito para el que el Plan Xeral de Ordenación Municipal únicamente contempla usos como zona verde y viario, ha sido trasladado mediante una carta del director xeral de Patrimonio, José María Barreiro, en la que la Administración autonómica muestra su disposición a tramitar la cesión "en las condiciones actuales", incluyendo tanto la parcela como sus accesos.

El Concello de Vigo había solicitado inicialmente la reversión del inmueble, una fórmula que la Xunta considera jurídicamente inviable después de analizar las circunstancias en las que fueron adquiridos los terrenos.

Así, tras estudiar las distintas alternativas, el Gobierno gallego sostiene que la cesión gratuita es la opción más adecuada para que el Concello pueda disponer del espacio y ha instado al gobierno municipal a presentar una petición formal en los términos planteados para "iniciar el expediente y formalizar la resolución".

"No nos regalan nada"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que el Concello aceptará la cesión gratuita de la antigua estación de autobuses, aunque ha rechazado que se trate de una concesión voluntaria del Gobierno autonómico. "No nos regalan nada. No es una cesión magnánima que la Xunta le haga al Ayuntamiento de Vigo, es que es nuestro y es nuestro derecho", ha afirmado.

Caballero ha incidido en que lleva reclamando el espacio desde que dejó de funcionar la antigua terminal y ha recordado que volvió a solicitar su entrega hace apenas un mes.

Según el alcalde, los terrenos fueron cedidos originalmente por el Concello para la construcción de la estación, por lo que su devolución responde a un derecho de la ciudad.

"Como es nuestro derecho y no nos regalan nada, inmediatamente vamos a decir que sí", ha anunciado el regidor, que ha instado a la Xunta a formalizar el traspaso "lo antes posible".

Caballero ha aprovechado para denunciar el estado de deterioro del recinto, al que ha calificado como "un lugar de marginación muy fuerte" y "un adefesio" en condiciones "terriblemente malas". Por ello, ha reclamado a la Xunta que mantenga y adecente el espacio mientras continúe bajo su titularidad.

Además, ha aprovechado para pedir también que actúe en las instalaciones de la nueva estación intermodal, que se encuentran "en una situación lamentable".