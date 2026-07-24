Vigo cede definitivamente la parcela para construir la Biblioteca del Estado: "No hay marcha atrás"

Plano del proyecto de Biblioteca del Estado para Vigo (2018). Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha aprobado la cesión definitiva al Ministerio de Cultura de la parcela municipal situada en la calle Lalín para la construcción de la futura Biblioteca Pública del Estado.

El alcalde, Abel Caballero, ha calificado la decisión como "un paso importantísimo" y ha explicado que, aunque los terrenos ya habían sido puestos a disposición del Gobierno central, la cesión formal permitirá al Ministerio comenzar a desarrollar el proyecto.

"La cesión definitiva significa que el Ministerio ya puede obrar y hacer la Biblioteca del Estado en esa plaza", ha señalado el regidor, que ha precisado que el procedimiento deberá completar todavía algunos trámites administrativos, entre ellos su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El alcalde ha aprovechado el anuncio para recordar la oposición que, según ha afirmado, mantuvieron la Xunta de Galicia y el Partido Popular a la construcción de la Biblioteca del Estado en Vigo.

"Cuando yo solicité al Gobierno de España, estando Pedro Sánchez, la Biblioteca del Estado en Vigo, la Xunta de Galicia y el Partido Popular se opusieron furibundamente y furiosamente", ha declarado.

Caballero ha sostenido que un conselleiro de la Xunta llegó a trasladar al Ministerio que no debía impulsar el proyecto en Vigo y ha acusado al Gobierno gallego de priorizar actuaciones en Pontevedra.

"La Xunta de Galicia intentó por todos los medios que Vigo no tuviera Biblioteca del Estado. Perdió la batalla, se la ganamos y, en este momento, con la cesión, ya no hay marcha atrás", ha concluido.

"Hemos desbloqueado la situación"

Por su parte, la líder del PP local, Luisa Sánchez, ha celebrado que Caballero "haya caído en la cuenta de su error" y haya cedido los terrenos, tal y como indicaron los populares.

"Fuimos nosotros los que le avisamos hace tiempo de que tenía que ceder la parcela para que se pudiera redactar el proyecto, mientras él se empeñaba en decir que bastaba con poner los terrenos a disposición", ha declarado.

Así, Sánchez ha asegurado que este paso se ha dado gracias a su "insistencia": "Hemos conseguido desbloquear la situación", ha afirmado.