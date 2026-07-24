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Muere ahogado un bebé en una piscina en Vigo
Los sanitarios no pudieron hacer nada por el menor tras llevar a cabo maniobras de reanimación
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Un bebé ha fallecido este viernes ahogado en una piscina particular en la ciudad de Vigo.
El 112 Galicia recibió el aviso a las 17:40 horas por parte de un particular, quien solicitaba asistencia sanitaria urgente para el bebé.
A su llegada, los sanitarios llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor tras sufrir un ahogamiento.
Fueron avisados 061, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Asimismo, el 112 Galicia solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (Gipce) con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.