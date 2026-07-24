Muere ahogado un bebé en una piscina en Vigo

Un bebé ha fallecido este viernes ahogado en una piscina particular en la ciudad de Vigo.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 17:40 horas por parte de un particular, quien solicitaba asistencia sanitaria urgente para el bebé.

A su llegada, los sanitarios llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor tras sufrir un ahogamiento.

Fueron avisados 061, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Asimismo, el 112 Galicia solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (Gipce) con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.