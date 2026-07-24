Caballero exige a Xunta y Diputación que financien los vuelos de Vigo tras la aportación de Inditex en A Coruña

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este viernes que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra participen en la financiación de nuevas rutas desde el aeropuerto de Peinador, después de conocerse que Inditex aportará 1,5 millones de euros para impulsar vuelos desde A Coruña.

Caballero considera que este anuncio confirma que la captación de conexiones aéreas requiere una aportación económica directa y desacredita la propuesta de la Xunta de sustituir los convenios con las aerolíneas por campañas de promoción turística en los destinos.

"La Diputación se sigue negando furibundamente a pagar vuelos en el aeropuerto de Vigo. Ahora ya sabemos algo: A Coruña decidió pagar vuelos, Santiago decidió pagar vuelos y la propuesta de la Xunta de publicidad en destino era una estupidez soberana, una necedad", ha afirmado.

El regidor señaló que Santiago dispone de fondos procedentes de la Xunta, mientras que A Coruña contará con la aportación privada anunciada por Inditex. "La Xunta paga cuatro millones de euros: un millón para el Consorcio de Santiago y tres millones por capitalidad. ¿Y en A Coruña? Hay una institución privada que paga un millón y medio de euros. Con un millón y medio, en Vigo tenemos el problema resuelto", ha asegurado.

Ante esta situación, Caballero ha insistido en el modelo de financiación dividido a partes iguales: un tercio a cargo del Concello de Vigo, otro de la Diputación de Pontevedra y el último de la Xunta de Galicia.

El regidor también ha cargado contra la candidata del Partido Popular en Vigo por rechazar que la Diputación, institución de la que es vicepresidenta, contribuya económicamente a la contratación de rutas. "¿De verdad que, negándose a pagar los vuelos en el aeropuerto de Vigo, se va a presentar a las elecciones en esta ciudad? No, se va a presentar en A Coruña o en Santiago, porque solo defiende A Coruña y Santiago", ha criticado.

El alcalde detalló que el objetivo del Concello pasa por recuperar vuelos con Londres y París, además de reforzar la conexión con Barcelona e incorporar rutas con Bilbao, Valencia y Sevilla, para lo que es imprescindible la inversión de las tres administraciones.

Respuesta del PP

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha respondido al regidor criticando que "tenemos a la aerolínea con más tráfico de Europa afirmando que tiene interés por operar desde Vigo si AENA, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, bonifica las tasas", y que ha salido "de modo inmediato" a defender a "su jefe en Madrid".

Además, ha insistido en que la Diputación colaborará para captar vuelos "a través de la promoción en origen en colaboración con AENA y con la Xunta, en una propuesta que fue bienvenida por todos", salvo por el propio Caballero.

Por último, Sánchez ha recordado que anunció que sacaría a concurso el contrato con aerolíneas "con o sin el resto de administraciones". "¿A qué está esperando, a las elecciones? Debe ser eso porque se pasa los días hablando de los resultados electorales, en lugar de centrarse en atender los problemas reales de la gente", ha concluído.