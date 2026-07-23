El Concello de Vigo invierte más de siete millones de euros en el barrio de Coia

Abel Caballero ha visitado este jueves nuevamente el barrio de Coia, en donde el ente local tiene en marcha proyectos que suman un total de nueve millones de euros en cuanto a inversión. El último en sumarse a la lista es el plan de humanización de la rúa Tomiño, que hoy ha comenzado con la puesta simbólica de la primera piedra.

Para este enclave, el Consistorio vigués ha reservado una cuantía cercana al medio millón de euros. El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses y, durante este tiempo, se procederá a ordenar espacios en favor de los peatones, se acondicionarán nuevas aceras, se mejorará la seguridad vial, se renovará el pavimento y el firme, y se definirán las zonas de aparcamiento. Lo anterior sin dejar de lado la adecuación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento y el cambio del sistema de iluminación.

Hace diez días se puso también, en Coia, la primera piedra de la rúa Mondariz, y se ha iniciado el cambio de los sistemas de saneamiento y abastecimiento en las calles A Guarda, Pontecesures, Cuntis y O Porriño. En este sentido, Caballero, regidor olívico, adelantó que la obra de O Rocío, en donde se invertirán cuatro millones, avanza a buena velocidad.