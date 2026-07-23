Abel Caballero ya tiene "heredero político" en Vigo, según el Partido Popular: "Ha comenzado la sucesión"

Este miércoles se celebró en los jardines de Castrelos el acto del Día de Galicia en Vigo, un evento que estuvo presidido por el regidor olívico, Abel Caballero, y que contó con el pregón del delegado del Estado de la Zona Franca, David Regades.

El acto contó con representantes de todas las formaciones políticas de la urbe olívica, entre ellos, los concejales del Partido Popular, que calificaron el evento de "sonrojante" y elaborado bajo la marca del Partido Socialista.

En un comunicado emitido por el concejal del PP de Vigo Fernando González Abeijón, se acusó a Caballero de "destrozar y manipular" el evento "en su propio beneficio" y en lo que "ya es el enésimo insulto a la inteligencia de los vigueses". El alcalde, continuó, "volvió a utilizar una celebración de todos los gallegos para hacer propaganda política y priorizar los intereses de su partido".

"Sucesor político"

Los "populares" aseguraron que detrás de la decisión de poner a David Regades como pregonero del acto se encuentra el inicio de la sucesión política de Caballero: "Dos mítines en uno. Lo que nos faltaba. Además del discurso propagandístico habitual de Caballero, que ya ni se molesta en disimular, asistimos al del que será su sucesor político", precisó Abeijón. "Porque sí, ese es el principal motivo para que David Regades fuese el pregonero del Día de Galicia en Vigo. Un acto supuestamente institucional, pero que en realidad sirvió para dar un paso más en la obsesiva exposición pública de quien Abel Caballero ha escogido como heredero político. El alcalde sabe que ha comenzado la sucesión y por eso no para de posar con Regades. Pero ayer dio un paso más al erigirlo en protagonista y utilizar una celebración institucional para impulsar la estrategia del PSOE en Vigo. Posiblemente, porque sabe que será el último año que lo puede hacer ante el cambio de gobierno que se avecina en La Moncloa", anotó.

Los "populares" acusaron al PSOE de hacer un uso partidista de las instituciones: "Ya hace unos años designó como pregonera del acto a Nadia Calviño. Un PSOE vigués que le dio la medalla de oro de nuestra ciudad a la imputada Isabel Pardo de Vera y que premia a aquellos que le aplauden mientras toma represalias contra quienes le critican", censuraron. "A Caballero todo le vale: ha convertido en mítines socialistas el Día de Galicia, la gala de los Vigueses Distinguidos, el Día de la Constitución… Para él no existen los actos institucionales; existen ocasiones para hacer campaña electoral", concluyeron.