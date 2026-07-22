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La Xunta inicia la expropiación de 70.000 metros cuadrados para la Ciudad Deportiva del Celta
Las personas afectadas dispondrán de un mes para presentar alegaciones sobre la titularidad o la valoración de los terrenos
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la resolución por la que se acuerda la aprobación inicial y se somete a información pública el proyecto de expropiación, por tasa conjunta, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la etapa 2 del proyecto de interés autonómico Factoría del Deporte Gallego-Galicia Sports 360, en Mos (Pontevedra).
De esta manera, Europa Press informa de que estará a disposición de la ciudadanía durante un mes, para que aquellas personas interesadas puedan formular las observaciones o reclamaciones que consideren oportunas. En particular, en lo relativo a la titularidad o a la valoración de sus respectivos terrenos.
Los terrenos afectados en esta etapa 2 alcanzan los 70.520 metros cuadrados, de los cuales 68.051 pertenecen a 74 predios de titularidad de particulares. Los metros restantes corresponden a la comunidad de montes de Tameiga, en Mos.