La Xunta inicia la expropiación de 70.000 metros cuadrados para la Ciudad Deportiva del Celta

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la resolución por la que se acuerda la aprobación inicial y se somete a información pública el proyecto de expropiación, por tasa conjunta, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la etapa 2 del proyecto de interés autonómico Factoría del Deporte Gallego-Galicia Sports 360, en Mos (Pontevedra).

De esta manera, Europa Press informa de que estará a disposición de la ciudadanía durante un mes, para que aquellas personas interesadas puedan formular las observaciones o reclamaciones que consideren oportunas. En particular, en lo relativo a la titularidad o a la valoración de sus respectivos terrenos.

Los terrenos afectados en esta etapa 2 alcanzan los 70.520 metros cuadrados, de los cuales 68.051 pertenecen a 74 predios de titularidad de particulares. Los metros restantes corresponden a la comunidad de montes de Tameiga, en Mos.