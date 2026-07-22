El Vigo Arena se traslada de Navia a Teis: un recinto para conciertos con aforo de hasta 16.000 personas

El Vigo Arena se traslada de Navia a Teis. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien explicó que el recinto se levantará en la zona de Guixar, en los terrenos situados entre el colegio Santiago Apóstol y las calles Foxos y Santa Tegra.

Caballero ha asegurado que el emplazamiento convertirá al Vigo Arena en "uno de los grandes auditorios, espacios de conciertos y recintos deportivos de toda España" y en un equipamiento de referencia para Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

La parcela, de unos 10.000 metros cuadrados, pasará a ser de titularidad municipal una vez que el Consorcio de la Zona Franca desarrolle la promoción de viviendas de alquiler asequible prevista en el ámbito. Sobre ese terreno se construirá un edificio con un aforo de entre 15.000 y 16.000 personas.

El alcalde ha explicado que el pabellón aprovechará la orografía del terreno para quedar prácticamente enterrado y completamente cubierto. De este modo, la cubierta se transformará en una plaza pública de 10.000 metros cuadrados, inspirada en el modelo de la estación Vialia, con zonas verdes, espacios de paseo y áreas de estancia para la ciudadanía.

Además, ha destacado que el recinto estará totalmente insonorizado gracias a su diseño y que su arquitectura será "de vanguardia", desarrollada por estudios de reconocido prestigio europeo.

En cuanto a la movilidad, Caballero ha indicado que el Vigo Arena será accesible a pie desde distintos puntos de la ciudad, dispondrá de un aparcamiento de alrededor de 1.500 plazas y contará con paradas de autobús en las inmediaciones.

El proyecto incluirá también una actuación de regeneración urbana en el entorno de Guixar y Teis. En este sentido, el regidor ha avanzado que el conocido como bosque de los Jesuitas pasará a ser de titularidad municipal y duplicará su superficie para convertirse en una gran zona verde de uso público.

Caballero ha asegurado que las obras comenzarán "antes de dos años" y ha defendido que la nueva ubicación impulsará el desarrollo de Teis y del entorno de García Barbón, además de complementar la construcción de viviendas de alquiler asequible para jóvenes prevista en la zona.