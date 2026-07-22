Un peatón herido tras ser atropellado en la parroquia viguesa de Lavadores

Una persona ha resultado herida en la mañana de este miércoles en Vigo tras ser atropellada por un coche en la parroquia de Lavadores.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 08:45 horas en la Estrada Vella de Madrid y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Así, informaba de que un peatón había sido atropellado por un coche, por lo que se dio aviso a Urgencias Sanitarias y a la Policía Local.

Fuentes presenciales han informado a Europa Press de que el hombre presentaba diversas heridas y sangraba en abundancia por la nariz, aunque su estado aparentemente no revestía gravedad.