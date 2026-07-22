Cinco heridos en un accidente con tres vehículos implicados en la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra)

Cinco personas resultaron heridas este miércoles en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados tres vehículos en la autovía A-55, a su paso por el municipio pontevedrés de Mos.

El siniestro se produjo sobre las 15:20 horas en el kilómetro 10 de la A-55, en la parroquia de Tameiga.

La alerta llegó al 112 Galicia a través del sistema automático de emergencia de un teléfono móvil. Los gestores del centro de emergencias consiguieron contactar con el propietario del dispositivo, que confirmó que acababan de sufrir un accidente en el que estaban implicados tres vehículos y que había varias personas heridas.

Sobre el suceso fueron avisados, entre otros, el 061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el GES de Mos.

Según informó posteriormente el personal sanitario, dos de las cinco personas heridas fueron atendidas en el lugar del accidente, mientras que las otras tres necesitaron ser trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir asistencia médica.