Colas para conseguir entradas para el concierto de Abraham Mateo en Vigo: "Llevamos aquí dos días"

Decenas de personas han hecho noche en Castrelos para asegurarse de conseguir una entrada para el concierto de Abraham Mateo en Vigo, que será el próximo viernes 7 de agosto.

"Llevamos dos días aquí. Reenganchamos con el de Chayanne", explican las primeras de la cola, quienes consiguieron entradas para ambos eventos.

Las entradas se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 15 euros. De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.