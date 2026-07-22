Caballero critica a la Xunta por la cancelación de operaciones en Vigo por falta de personal

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este miércoles al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por la cancelación de operaciones quirúrgicas en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de enfermeras.

"Es un ataque a la inteligencia y a los derechos de los ciudadanos de Vigo", ha criticado el regidor en un audio remitido a los medios de comunicación. Asimismo, ha censurado que el titular del gobierno gallego hablara de "reprogramar" en vez de "cancelar": "Reprogramar con meses de distancia, eso se llama cancelación", ha asegurado.

"La sanidad en Vigo es desastrosa y este es el peor conselleiro de Sanidade de la historia de Galicia, tienen que cesarlo inmediatamente", ha exigido. En esta línea, el alcalde ha criticado el "colapso" sanitario que está viviendo la ciudad este verano

Estas declaraciones llegan después de que Caamaño reconociera este martes la cancelación de operaciones en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de personal de Enfermería en el centro, que impide la apertura de nuevas camas necesarias para la atención de los pacientes. Con todo, y tal y como ha criticado Caballero; ante los medios de comunicación, el responsable sanitario autonómico ha dicho que "él habla de reprogramación, no de cancelación", ya que todas las intervenciones quirúrgicas suspendidas ya han sido reprogramadas.