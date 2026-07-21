Zona Franca de Vigo aprueba sus presupuestos para 2027: más de 123 millones para potenciar el tejido empresarial

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha aprobado este martes los presupuestos para 2027, un programa de inversiones de más de 123 millones de euros (123.528.444€). Esta cifra supone un 47,6% más que en 2026, para seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo.

En cuanto a la previsión plurianual, la estimación de inversiones para el periodo 2027-2030 es la más alta de la historia del Consorcio, ascendiendo a más de 500 millones de euros, con un incremento del 31,6% con respecto a los presupuestos del ejercicio anterior.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, señaló que "en 2027 volveremos a ser el principal agente inversor en el área para seguir potenciando el tejido empresarial, generando riqueza, creando empleo cualificado y avanzando en nuestros proyectos estratégicos, marcados por la innovación, la nueva economía y los nuevos sectores industriales".

El delegado destacó que "2026 ha sido un año muy ambicioso con el inicio de las obras de la fábrica de semiconductores fotónicos o de los edificios del VgoTIC Global HUB en López Mora. El año que viene tenemos una hoja de ruta para participar en intervenciones urbanas muy potentes y transformadoras, iniciaremos la ampliación de los parques empresariales e intervendremos en proyectos muy esperados de vivienda, automoción, emprendimiento y seguridad. Seguimos avanzando".

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que presidió el pleno, destacó que este presupuesto es "una acción extraordinaria de la máxima importancia que va a seguir adelantando a Vigo en el mundo de las nuevas tecnologías".

El programa de inversión

Especialmente orientado a la creación de dotaciones para el crecimiento y mejora de la competitividad empresarial, el programa de inversiones se divide en 118.528.444 euros destinados a activos fijos materiales y 4.856.000 para actuaciones relacionadas con la dotación de suelo en parques empresariales.

En el capítulo de inversiones en activos fijos destaca la partida de más de 22 millones de euros para el VgoTIC Global HUB; 19,6 millones para la ampliación, la mejora y las nuevas infraestructuras del Parque de Balaídos; 7,6 millones de euros para la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL); 7,1 millones para las naves logísticas de la PLISAN y 1,2 millones para la de O Porriño; 2 millones de euros serán destinados a la planta de producción de semiconductores fotónicos (SPARC); 3,3 millones para la construcción del World Car Center; casi 1 millón de euros para Porto do Molle y 4,5 millones para actuaciones de eficiencia energética.

Además, se destinará casi 1 millón de euros para el futuro aparcamiento de A Balsa-VG20; 1 millón de euros al Vivero de Empresas y Centro de Negocios de Redondela y 2,7 millones para la implantación de nuevos centros de negocios en otros puntos de la provincia.

Por otra parte, además de 5,2 millones que se invertirán el próximo año en el proyecto de la Panificadora de Vigo, el presupuesto también contempla una partida con una inversión muy relevante de 33,2 millones de euros para diferentes intervenciones urbanas. Destacan la adquisición y adaptación de un edificio para albergar empresas del HUB Audiovisual; el proyecto de desarrollo urbanístico del ámbito de Guixar; o la inversión en las dotaciones de diferentes aparcamientos, entre ellos el de la ETEA.

Por otro lado, las inversiones previstas relacionadas con la dotación de suelo para la mejora e impulso de parques empresariales como la PLISAN, el PTL o para los nuevos parques que Zona Franca está impulsando en Cuntis, A Cañiza o A Pasaxe en Gondomar, entre otros, ascienden en 2027 a 4,8 millones de euros.