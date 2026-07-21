Vigo Vertical: las rampas de Pintor Colmeiro superan las pruebas técnicas antes de su apertura. Diputación de Pontevedra

Las cuatro rampas mecánicas instaladas en la calle Pintor Colmeiro afrontan sus últimas pruebas técnicas antes de abrir al público.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha visitado este martes la actuación, cuyas obras están ya finalizadas y únicamente pendientes de la puesta en funcionamiento de las cintas transportadoras.

El nuevo sistema permitirá salvar una pendiente superior al 10% y facilitará los desplazamientos de los vecinos, especialmente de las personas mayores, con movilidad reducida o que necesitan acudir al centro de salud.

La remodelación ha incluido además la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, el alumbrado público, el mobiliario urbano y el pavimento de la calle.

La actuación ha supuesto una inversión total de 2,82 millones de euros. La Diputación aporta 1,91 millones, el 68% del presupuesto, mientras que el Concello de Vigo financia los 907.000 euros restantes.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2025 y contaban con un plazo de ejecución de once meses.