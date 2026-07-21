Largas colas en Vigo para comprar las entradas para el concierto de Chayanne: "Llevamos aquí 24 horas"

Cientos de personas hacen cola desde hace horas, algunos incluso días, en el parque de Castrelos para poder hacerse con una entrada para el concierto de Chayanne que tendrá lugar el próximo jueves 30 de julio.

"Llevamos aquí desde las 08:45 de la mañana de ayer, 24 horas exactas", aseguran las primeras personas de la fila, que se definen como "muy fans".

Las entradas se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 15 euros. De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.