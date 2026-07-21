Baiona (Pontevedra) reabre al baño las playas de A Ladeira y Santa Marta

El Concello de Baiona ha levantado las medidas preventivas adoptadas en los últimos días en las playas de A Ladeira y Santa Marta, después de que un nuevo muestreo confirmase que ambas zonas presentan de nuevo una calidad del agua de baño excelente.

Ante estos resultados favorables, se ha procedido a reponer la bandera verde en los dos arenales, donde el baño vuelve a estar permitido con total normalidad y garantías para las personas usuarias.

Los análisis, realizados dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia, acreditan que las aguas han recuperado sus parámetros habituales y cumplen los niveles exigidos para su uso recreativo.

De este modo, todas las playas del municipio de Baiona presentan actualmente una calidad del agua excelente, ofreciendo las máximas garantías sanitarias tanto a vecinos como a visitantes.