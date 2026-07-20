La Xunta se compromete a buscar una nueva fecha en Vigo para las jornadas Mar de Galicia

Las jornadas Mar de Galicia tendrán nueva fecha. Así lo ha confirmado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, después de que se cancelase su celebración por carecer de los permisos pertinentes.

Ortiz ha mostrado su apoyo al evento, que se iba a celebrar en el Museo do Mar el pasado 18 de julio, y se ha comprometido con los organizadores, la Asociación Cultural e Deportiva Over, en "retomar la actividad en cuanto sea posible". Así, ha anunciado que en los próximos días retomará las conversaciones para fijar una nueva fecha para su celebración.

La delegada territorial ha lamentado las "trabas impuestas por el Concello de Vigo a las iniciativas de carácter local que pretenden dinamizar la cultura y recuperar el lugar que ya hace años perdió la ciudad". Además, ha pedido a la administración municipal que "facilite el trabajo de los colectivos y no imponga trámites burocráticos imposibles de cumplir tanto en tiempo como en forma".