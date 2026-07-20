Unas 200 personas reclaman en Vigo medidas urgentes para recuperar A Calzoa

Alrededor de 200 personas, según la organización, participaron este sábado en una concentración en la playa de A Calzoa para reclamar la recuperación ambiental de este enclave.

Bajo consignas como "Agora, agora, agora, que devolvan A Calzoa", vecinos de la zona y asistentes llegados desde distintos puntos de Vigo exigieron a las administraciones medidas urgentes para frenar el deterioro de uno de los espacios naturales más singulares de la costa viguesa.

Los convocantes sostienen que la degradación podría haberse evitado si se hubieran atendido las advertencias científicas sobre las consecuencias de gestionar la playa como zona de esparcimiento canino. "Se advirtió de que las aves iban a desaparecer y desaparecieron. Se advirtió de que la duna corría riesgo de colapso y colapsó", señalaron.

La organización reclamó actuaciones concretas para recuperar el sistema dunar, proteger los hábitats y garantizar una gestión compatible con la conservación de las especies que utilizan este entorno.

Los promotores insistieron en que la movilización no pretende enfrentar a colectivos, sino exigir una solución que permita conciliar los distintos usos de la playa sin seguir dañando su patrimonio natural.

"Lo que reclamamos es una decisión de gestión compatible con la conservación de este espacio y con los derechos de todas las personas", explicaron, antes de advertir de que mantendrán las protestas hasta que las administraciones adopten medidas para recuperar A Calzoa.