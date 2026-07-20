Evacúan de urgencia a un menor herido con un corte profundo en las Islas Cíes

Un menor de edad tuvo que ser evacuado este sábado, 18 de julio, tras sufrir un corte profundo cuando se encontraba en las Islas Cíes.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, Urgencias Sanitarias de Galicia 061 les indicó alrededor de las 23:26 de la noche que había un menor herido.

Por ello, se procedió a trasladar el aviso a Salvamento Marítimo y a la Autoridad Portuaria de Vigo para proceder a evacuar al menor mediante una embarcación.

A su llegada a Vigo, fue trasladado al hospital para ser atendido.