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Evacúan de urgencia a un menor herido con un corte profundo en las Islas Cíes
El suceso ocurrió el pasado sábado, 18 de julio
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Un menor de edad tuvo que ser evacuado este sábado, 18 de julio, tras sufrir un corte profundo cuando se encontraba en las Islas Cíes.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, Urgencias Sanitarias de Galicia 061 les indicó alrededor de las 23:26 de la noche que había un menor herido.
Por ello, se procedió a trasladar el aviso a Salvamento Marítimo y a la Autoridad Portuaria de Vigo para proceder a evacuar al menor mediante una embarcación.
A su llegada a Vigo, fue trasladado al hospital para ser atendido.