Detenido en Vigo por incumplir una orden de alejamiento de la mujer que lo acompañaba

La Policía Local de Vigo detuvo durante la madrugada de este domingo a un hombre de 27 años, identificado como D.L.CH., como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. Sobre el arrestado pesaba una orden de alejamiento respecto a la mujer con la que se encontraba en ese momento.

La intervención se produjo en la calle José Gómez Posada, después de que la sala del 092 recibiese un aviso sobre un joven que supuestamente estaba realizando pintadas en la vía pública en compañía de una mujer.

Al llegar a la zona, los agentes localizaron a una pareja sentada en un banco y fumando marihuana. La mujer trató de abandonar el lugar al percatarse de la presencia policial, pero fue interceptada.

Tras identificar a ambos y consultar las bases de datos, los agentes comprobaron que el hombre tenía prohibido aproximarse a la mujer, por lo que procedieron a su detención.

Además, ambos fueron propuestos para sanción por posesión y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.