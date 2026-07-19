Desarticulan una banda de cinco miembros que asaltaron armados varios bares del sur de Pontevedra

Pistola usado por una banda que asaltó bares del sur de Pontevedra desde agosto de 2025, desarticulada por la Guardia Civil GC

La Guardia Civil de Pontevedra ha desarticulado un grupo criminal especializado en asaltos violentos a establecimientos hosteleros, que atacó bares de O Rosal y Ponte Caldelas, en el sur de la provincia, desde agosto de 2025. Según los agentes, sus integrantes actuaban de madrugada, encapuchados y armados con pistolas y cuchillos.

Las pesquisas policiales han permitido identificar a los cinco componentes de la banda, de entre 22 y 51 años de edad. Todos ellos son vecinos de Vigo y cuentan con "numerosos" antecedentes policiales, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press. En la actualidad, tres de los implicados se encuentran cumpliendo penas en prisión.

En el marco de esta operación, de nombre 'Troya', los agentes han detenido a un integrante e investigado a otros cuatro por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación utilizando armas de fuego y robo de uso de vehículo a motor.

Los delitos comenzaron el 17 de agosto de 2025 en un bar de O Rosal. En base al relato de los agentes, cinco encapuchados asaltaron el local durante el cierre y, a continuación, "redujeron y maniataron de pies y manos" a la empleada y a su pareja "con extrema violencia".

Los autores huyeron con la recaudación de la caja, de las máquinas recreativas y de tabaco, utilizando además el coche de una de las víctimas para escapar. Dos días después, repitieron el mismo método en Ponte Caldelas, donde inmovilizaron al dueño con bridas de madrugada para saquear el establecimiento.

La fase de explotación de la operación se ejecutó el pasado mes de junio. Los agentes lograron vincular las pruebas definitivas gracias a las armas y efectos que habían sido intervenidos en un registro domiciliario previo.

La intervención da por desmantelada una banda organizada que, en palabras de la Guardia Civil, "había sembrado el miedo"en el sector hostelero del sur de la provincia. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra bajo la tutela de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Tui y la Fiscalía de Área de Vigo.