Las fiestas de Bouzas se quedan sin pantalla para ver la final del Mundial

Las fiestas del barrio vigués de Bouzas, que se celebran durante todo este fin de semana, finalmente no podrán retransmitir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, prevista para este domingo a las 21:00 horas.

Según explica la Comisión de Fiestas a Treintayseis, aunque cuentan con los permisos municipales necesarios para la instalación y el uso de las pantallas, la autorización no permite su utilización para emitir el encuentro.

"Las pantallas están autorizadas para el espectáculo de fuegos artificiales, pero no para retransmitir un evento deportivo", resumen desde la organización.

Programación Popular Festas de Bouzas 2026

Sábado 11 de julio

10:30 horas: Concurso de Pintura en la Alameda.

Viernes 17 de julio

17:00 horas: Concurso de Pesca en el Paseo, zona tarima (pasado el campo de fútbol).

Concurso de Pesca en el Paseo, zona tarima (pasado el campo de fútbol). 19:00 horas: Encendido de la megafonía en la Alameda.

Encendido de la megafonía en la Alameda. 19:30 horas: Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda.

Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda. 20:00 horas: Tardeo con Tony Lomba y su música ligera en el Chiringo del Paseo.

Tardeo con Tony Lomba y su música ligera en el Chiringo del Paseo. 21:15 horas: Lectura del pregón en el palco de la Alameda.

Lectura del pregón en el palco de la Alameda. 22:15 horas: Encendido oficial de la iluminación en la Alameda.

Encendido oficial de la iluminación en la Alameda. 22:30 horas: Actuación del grupo Liar Papers en la Alameda.

Actuación del grupo Liar Papers en la Alameda. 23:00 horas: Verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón. 23:00 horas: Actuación de DJ Mich Golden en el Chiringo del Paseo.

Actuación de DJ Mich Golden en el Chiringo del Paseo. 0:00 horas: Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda.

Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda. 0:30 horas: Concierto de Juanjo & Lomba (Dúo) en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Juanjo & Lomba (Dúo) en el Chiringo del Paseo. 01:15 horas: Continuación de la verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón.

Sábado 18 de julio

12:00 horas: Desfile de cabezudos con salida desde la Praza de Urzaiz - Rúa do Pazo - Alameda.

Desfile de cabezudos con salida desde la Praza de Urzaiz - Rúa do Pazo - Alameda. 13:00 horas: Triumm Brunch - House Music All Day Long en el Chiringo del Paseo.

Triumm Brunch - House Music All Day Long en el Chiringo del Paseo. 18:00 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 20:15 horas: Entrega de trofeos de pintura y pesca infantil en la Alameda.

Entrega de trofeos de pintura y pesca infantil en la Alameda. 21:30 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 23:00 horas: Actuación del grupo Rusty Bones en la Alameda.

Actuación del grupo Rusty Bones en la Alameda. 23:00 horas: Sesión de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo.

Sesión de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo. 23:00 horas: Macrodiscoteca en el parking del pabellón.

Macrodiscoteca en el parking del pabellón. 0:00 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 0:30 horas: Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón.

Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón. 01:15 horas: Macrodiscoteca en el parking del pabellón.

Domingo 19 de julio

10:30 horas: Pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Redondela, con salida y llegada en la Alameda.

Pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Redondela, con salida y llegada en la Alameda. 11:45 horas: Recepción de autoridades en el atrio.

Recepción de autoridades en el atrio. 12:15 horas: Misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro en la Iglesia.

Misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro en la Iglesia. 13:00 horas: Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo.

Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo. 13:30 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 17:30 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 19:00 horas: Actuación de Wondercovers en directo en el Chiringo del Paseo.

Actuación de Wondercovers en directo en el Chiringo del Paseo. 19:30 horas: Actuación del grupo The Followings en la Alameda.

Actuación del grupo The Followings en la Alameda. 20:15 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 21:00 horas: Retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol 2026 en pantalla gigante en el Chiringo del Paseo.

Retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol 2026 en pantalla gigante en el Chiringo del Paseo. 21:00 horas: Procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos.

Procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos. 22:45 horas: Evento especial en el Chiringo del Paseo.

Evento especial en el Chiringo del Paseo. 23:00 horas: XX Festival Poético Piromusical "Cidade de Vigo - Vila de Bouzas" ("Lumes que van ao mar") en el puente y la playa.

XX Festival Poético Piromusical "Cidade de Vigo - Vila de Bouzas" ("Lumes que van ao mar") en el puente y la playa. 23:30 horas: Verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón. 23:45 horas: Sesión de DJ Charlie y Dani Muñoz B2B Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo.

Sesión de DJ Charlie y Dani Muñoz B2B Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo. 01:00 horas: Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón.

Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón. 01:45 horas: Continuación de la verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón.

Lunes 20 de julio

17:00 horas: Tardeo 36208 (DJ-Set) en el Chiringo del Paseo.

Tardeo 36208 (DJ-Set) en el Chiringo del Paseo. 17:30 horas: Juegos infantiles con Tatarina en la Alameda.

Juegos infantiles con Tatarina en la Alameda. 20:00 horas: Misa solemne en honor a la Nosa Señora do Carme en la Iglesia.

Misa solemne en honor a la Nosa Señora do Carme en la Iglesia. 21:00 horas: Procesión de la Nosa Señora do Carme.

Procesión de la Nosa Señora do Carme. 21:00 horas: Concierto de Nickzz en directo en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Nickzz en directo en el Chiringo del Paseo. 22:00 horas: Actuación del grupo Bonsai Down en la Alameda.

Actuación del grupo Bonsai Down en la Alameda. 23:00 horas: Verbena con la orquesta Saudade en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Saudade en el parking del pabellón. 23:00 horas: Concierto de Estorben en directo en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Estorben en directo en el Chiringo del Paseo. 0:30 horas: Actuación de La Iguana Club Rocks the Seaside con Komodo Kids & Echaide al aparato en el Chiringo del Paseo.

Actuación de La Iguana Club Rocks the Seaside con Komodo Kids & Echaide al aparato en el Chiringo del Paseo. 01:15 horas: Actuación de un disc-jockey y continuación de la orquesta Saudade en el parking del pabellón.

Martes 21 de julio