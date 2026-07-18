Detenidas tres mujeres en Vigo por una oleada de robos en viviendas

Tres mujeres han sido detenidas el pasado martes como presuntas autoras de varios delitos de robo y hurto en interior de domicilio y pertenencia a grupo criminal organizado.

La actuación se produjo en el marco de un dispositivo de prevención de la delincuencia desarrollado por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de la Brigada Local de Policía Judicial, con la colaboración del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores de vigilancia tanto uniformados como de paisano junto con el Grupo de UDEV-Robos.

Según explica el cuerpo policial en un comunicado, durante el dispositivo los agentes localizaron a las tres mujeres en el interior de un edificio de viviendas situado en la zona de Torrecedeira. Los policías las reconocieron como presuntas responsables de diversos robos en viviendas que venían siendo investigados en la ciudad.

En el momento de la intervención, las mujeres portaban dinero en efectivo, diversas joyas y varios útiles y herramientas presuntamente destinados a la apertura de puertas de viviendas, que llevaban ocultos entre su ropa interior.

Investigación del Grupo UDEV Robos

La investigación sobre varios robos en viviendas de similares características registrados en distintos puntos de la ciudad estaba siendo desarrollada por el Grupo UDEV Robos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela. La presencia de las ahora detenidas en la ciudad coincidió con un aumento de este tipo de hechos delictivos.

Como resultado de las pesquisas practicadas hasta el momento, a las detenidas se les atribuye su presunta participación en varios delitos de robo y hurto en interior de domicilio y pertenencia a grupo criminal organizado.

Las tres detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó su ingreso en prisión, si bien la investigación continúa abierta para el esclarecimiento de otros hechos de similares características que pudieran guardar relación con este grupo. Asimismo, los agentes trabajan en la identificación de la procedencia de las joyas y demás efectos intervenidos con el objetivo de localizar a sus legítimos propietarios y proceder, en su caso, a su devolución.